У Марии Матиос умер сын Назарий

13 октября, 2019, 14:50

Популярная украинская писательница, депутат Верховной Рады одного из прошлых созывов Мария Матиос потеряла родного сына по имени Назарий

Об этом она сообщила на своей странице, передает Эспрессо.TV .

Назарий родился 24 ноября 1983 года. Смерть наступила 10 октября 2019-го.

По какой причине произошла трагедия, не указывается.

«Прости меня, единственный сын ... Может, вместо тебя там должна быть я... Но пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, сынок, сушить слезы Тобой...", - написала Матиос.

Справка

12 сентября этого года, за неделю до презентации новой книги Марии Матиос "Букова земля", Государственное бюро расследований вызвало ее на допрос в рамках расследования уголовного производства по факту захвата государственной власти (ст. 109, ст 364 Уголовного Кодекса Украины).

Речь идет о "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также о "злоупотреблении властью". Предусмотрено наказание - от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во время правления Януковича "регионалы" и коммунисты требовали запрета некоторых произведений писательницы.