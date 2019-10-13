У Марии Матиос умер сын Назарий
Об этом она сообщила на своей странице, передает Эспрессо.TV .
Назарий родился 24 ноября 1983 года. Смерть наступила 10 октября 2019-го.
По какой причине произошла трагедия, не указывается.
«Прости меня, единственный сын ... Может, вместо тебя там должна быть я... Но пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, сынок, сушить слезы Тобой...", - написала Матиос.
Справка
12 сентября этого года, за неделю до презентации новой книги Марии Матиос "Букова земля", Государственное бюро расследований вызвало ее на допрос в рамках расследования уголовного производства по факту захвата государственной власти (ст. 109, ст 364 Уголовного Кодекса Украины).
Речь идет о "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также о "злоупотреблении властью". Предусмотрено наказание - от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, во время правления Януковича "регионалы" и коммунисты требовали запрета некоторых произведений писательницы.
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