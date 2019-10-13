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Espreso.tvОбществоУ Марии Матиос умер сын Назарий

У Марии Матиос умер сын Назарий

Популярная украинская писательница, депутат Верховной Рады одного из прошлых созывов Мария Матиос потеряла родного сына по имени Назарий

Об этом она сообщила на своей странице, передает Эспрессо.TV .

Назарий родился 24 ноября 1983 года. Смерть наступила 10 октября 2019-го.

По какой причине произошла трагедия, не указывается.

«Прости меня, единственный сын ... Может, вместо тебя там должна быть я... Но пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, сынок, сушить слезы Тобой...", - написала Матиос.

Справка

12 сентября этого года, за неделю до презентации новой книги Марии Матиос "Букова земля", Государственное бюро расследований вызвало ее на допрос в рамках расследования уголовного производства по факту захвата государственной власти (ст. 109, ст 364 Уголовного Кодекса Украины).

Речь идет о "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также о "злоупотреблении властью". Предусмотрено наказание - от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во время правления Януковича "регионалы" и коммунисты требовали запрета некоторых произведений писательницы.

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