Сильнейший за 60 лет тайфун в Японии: 23 человека погибли, 7,3 млн будут эвакуированы
Об этом сообщает DW.
126 человек травмированы, 16 человек считаются пропавшими без вести. Непогода вызвала значительные разрушения в нескольких провинциях на полуострове Идзу, что юго-западнее Токио - разрушены дамбы, реки вышли из берегов и затопили улицы и дома. На многих дорогах сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали движение транспорта. Спасатели эвакуировали людей с помощью вертолетов и резиновых лодок.
В провинции Тиба недалеко от Токио в результате урагана разрушены десятки домов. Около 500 тысяч домов остались без электричества. В других провинциях света нет также в десятках тысяч домов.
Власть в столице и в других провинциях объявили высший уровень опасности. Премьер-министр страны Синдзо Абэ созвал экстренное совещание и отправил представителей власти в районы, пострадавшие больше всего. Власти также обратилась с призывом к 7,3 млн людей покинуть свои дома. Абэ выразил соболезнования семьям погибших.
Метеорологи предупредили, что "Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.
#Hagibis blows through Japan #Hagibis #Typhoon https://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/ohunClvuJx- NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 13 2019
- 12 октября в результате мощнейшего за последние 60 лет в Японии тайфуна "Хагибис" один человек погиб и около 30 получили ранения.
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