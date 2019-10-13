Сильнейший за 60 лет тайфун в Японии: 23 человека погибли, 7,3 млн будут эвакуированы

13 октября, 2019, 22:51

Вследствие мощного за 60 лет тайфуна "Хагибис" в Японии 23 человека погибло, 7,3 млн человек призвали покинуть свои дома

Об этом сообщает DW.

126 человек травмированы, 16 человек считаются пропавшими без вести. Непогода вызвала значительные разрушения в нескольких провинциях на полуострове Идзу, что юго-западнее Токио - разрушены дамбы, реки вышли из берегов и затопили улицы и дома. На многих дорогах сильный ветер повалил деревья, которые заблокировали движение транспорта. Спасатели эвакуировали людей с помощью вертолетов и резиновых лодок.

В провинции Тиба недалеко от Токио в результате урагана разрушены десятки домов. Около 500 тысяч домов остались без электричества. В других провинциях света нет также в десятках тысяч домов.

Власть в столице и в других провинциях объявили высший уровень опасности. Премьер-министр страны Синдзо Абэ созвал экстренное совещание и отправил представителей власти в районы, пострадавшие больше всего. Власти также обратилась с призывом к 7,3 млн людей покинуть свои дома. Абэ выразил соболезнования семьям погибших.

Метеорологи предупредили, что "Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, обрушившимся на Японию с 1958 года. Тогда в результате стихии в стране погибли более 1200 человек.