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Espreso.tvОбществоСтало известно, сколько зарабатывает профессиональный "нищий"

Стало известно, сколько зарабатывает профессиональный "нищий"

Известный Франковский нищий по имени Иван говорит, что "зарабатывает" до 1 тыс. грн в день и отказывается от помощи муниципальных стражей и социальных служб

Об этом Еспресо.TV рассказывает со ссылкой на пресс-службу Муниципальной стражи Ивано-Франковска.

"В Украине попрошайничество не является уголовным или административным правонарушением (кроме случаев вовлечения несовершеннолетних), поэтому работники не могут напрямую реагировать на просьбы граждан "забрать этих людей с улицы", а ищут пути решения ситуации, не нарушая права данных лиц.

К сожалению, среди нищих на улицах нет людей, которые действительно хотят получить помощь, а пользуются своим положением для выманивания денег у доброжелательных горожан. Самое действенное решение проблемы - перестать давать деньги этим людям ", - отмечают стражи.

Одним из таких, по словам муниципалов, есть нищий Иван:

"Поселился в Ивано-Франковске после распада "Союза". Вел асоциальный образ жизни, несколько раз был судим за уголовные преступления. Ступни ног он потерял от обморожения, когда был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина просит милостыню на углу улиц Галицкая - Днестровская. Его "бизнес" идет достаточно успешно благодаря тому, что имеет явно выраженную инвалидность, и на вид нуждается в медицинской помощи ".

К тому же, ему ампутировали левую руку.

Стражи предлагали нищему помощь социальных служб в вопросе оформления инвалидности и пенсии, проживание в доме ночного пребывания, вызвали скорую помощь, но он от нее отказывается.

"С его слов -" мне этого не надо, я здесь зарабатываю от 500 до 1000 грн в день ". Этого хватает на пьянку и ему, и его "охранникам", доставляющим его на "место работы". Поэтому Иван вместе с "охраной", к концу дня, мягко говоря, нетрезвые и теряют остатки человеческого облика. И после себя он оставляет горы мусора на месте своей деятельности. Поэтому, если вас возмущает ситуация с Иваном, то она благодаря благотворителям, которые бросают ему деньги ", - говорится в сообщении.

Муниципальная стража обращается ко всем гражданам не давать деньги нищим на улице, а оказывать помощь через благотворительные организации.

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