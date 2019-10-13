Спасибо за сына! Украинцы в Италии посетили мать нацгвардейца Маркива накануне Дня защитника Украины
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, активисты украинской общины в Италии поддержали семью осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.
Около 50 человек собрались в городе Толентино, где девять лет жил и учился военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Марков.
Группа украинцев в кругу семьи Оксаны Максимчук, матери Виталия, выразили слова поддержки семье солдата и надежду на его победу в апелляционном суде.
Среди участников собрания были представители Рима, Милана, Брешии, Пескары, Толентино и других городов. Эти активисты регулярно ездили на судебные заседания в Павии, где в течение года проходил суд над военным.
"Мы приехали поддержать семью Маркива и поздравить их сына с Днем защитника Украины, также поблагодарить их за сына, который в тюрьме продолжает свою борьбу за личную честь и за достоинство Украины", - сказала организатор мероприятия Марина Буть.
Акция в Толентино начинает ряд алогичных мер в поддержку Маркива, которые состоятся в Украине и мире 14 октября, в День защитника Украины.
- Суд присяжных города Павии распространил в пятницу, 11 октября 2019 г., мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву, приговоренному к 24 годам неволи за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время боевых действий с российско-террористическими войсками на Донбассе.
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