Спасибо за сына! Украинцы в Италии посетили мать нацгвардейца Маркива накануне Дня защитника Украины

13 октября, 2019, 18:06

Накануне Дня защитника Украины представители украинской общины в Италии поддержали мать осужденного нацгвардейца Виталия Маркива

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, активисты украинской общины в Италии поддержали семью осужденного нацгвардейца Виталия Маркива.

Около 50 человек собрались в городе Толентино, где девять лет жил и учился военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Марков.

Группа украинцев в кругу семьи Оксаны Максимчук, матери Виталия, выразили слова поддержки семье солдата и надежду на его победу в апелляционном суде.

Среди участников собрания были представители Рима, Милана, Брешии, Пескары, Толентино и других городов. Эти активисты регулярно ездили на судебные заседания в Павии, где в течение года проходил суд над военным.

"Мы приехали поддержать семью Маркива и поздравить их сына с Днем защитника Украины, также поблагодарить их за сына, который в тюрьме продолжает свою борьбу за личную честь и за достоинство Украины", - сказала организатор мероприятия Марина Буть.

Акция в Толентино начинает ряд алогичных мер в поддержку Маркива, которые состоятся в Украине и мире 14 октября, в День защитника Украины.