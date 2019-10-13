"Может быть, россияне платят". В "Слуге народа" заявили, что на митингах "Остановим капитуляцию!" есть те, кто "получает деньги"
13 октября, 2019, 08:13
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что некоторые участники акций против согласования "формулы Штайнмайера" якобы получают деньги за участие в митингах
Об этом он сказал интервью LB.ua, передает Еспресо.TV.
"Я уверен, что небольшой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан по идеологическим соображениям, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, россияне платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще ", - отметил Арахамия.
Глава фракции рассказал, что его "знакомым АТОшникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".
- Напомним, в минувшее воскресенье, 6 октября, глава Офиса президента Андрей Богдан у себя на Facebook намекнул, что в тот день среди участников всеукраинского народного вече "Остановим капитуляцию!" есть те, кто якобы находится там на платной основе.
- Вместе с тем, одним из главных требований веча было "немедленное увольнение" Богдана с занимаемой должности.
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