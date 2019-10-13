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Espreso.tvОбщество"Крым - это Украина!". На Покров национал-патриоты соберутся на Чонгаре

"Крым - это Украина!". На Покров национал-патриоты соберутся на Чонгаре


фото: prm.ua
В понедельник, 14 октября 2019 года, неравнодушные граждане устроят акцию в поддержку территориальной целостности Украины вблизи КПВВ "Чонгар" на въезде во временно оккупированный русскими украинский полуостров Крым

Об этом на своем Telegram-канале сообщил координатор сообщества С14 Сергей Мазур.

"Поедем 14 октября на пограничный пункт "Чонгар". Там проведем креативную акцию, которую точно увидят во властных кабинетах и не только. Международные партнеры тоже думаю заметят", - отметил он.

По словам Мазура, это несправедливо, что формула Штаймаера только касается Донбасса. Тем более, что Крым оккупировали раньше Донецкой и Луганской области.

"Правильная формула Штаймаера - это, если Россия отведет свои войска сначала из Крыма. Далее там Украина проведет собственные выборы. А тогда уже и о Донбассе поговорим. Никак иначе", - отмечается в сообщении.

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