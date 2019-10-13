Переговоры с МВФ остановлены из-за Коломойского и ПриватБанка, - НБУ

13 октября, 2019, 13:40

Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе затормозились из-за спора между государством и миллиардером Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком

Об этом в интервью Reuters сказала заместитель руководителя Национального банка Екатерина Рожкова, передает Еспресо.TV.

Правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ объемом $ 3,9 млрд. Рожкова сказала, что размер программы может быть увеличен до $ 8 млрд.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблем Приватбанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - сказала Рожкова.

Она предупредила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом.

По ее словам, проблема ПриватБанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими владельцами.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в минувшие дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", - сказала она.

Рожкова сказала, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохранении административной независимости ПриватБанка и независимости Национального банка Украины", - сказала она.

С момента начала президентской предвыборной кампании в этом году деловые связи Зеленского с Коломойским были под пристальным вниманием. Зеленский отвергал предположения о том, что он поможет бизнесмену вернуть себе ПриватБанк или получить компенсацию.

В четверг он заявил на пресс-конференции, что готов обсудить судьбу ПриватБанка с Коломойским, но подчеркнул, что будет при этом защищать интересы государства.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не уверен в стремлении к реформам при Зеленском. "Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархических структурах власти".

В сентябре в своем заявлении МВФ не упомянул ПриватБанк или Коломойского, но отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, уменьшить влияние олигархов на экономику и минимизировать "расходы налогоплательщиков".

"К сожалению, я не доверяю нашей судебной системе, так как система не была реформирована", - сказала Рожкова.

На следующей неделе суд в Киеве должен вынести очередное решение по ПриватБанку.

Рожкова заявила, что она не слишком надеется на выводы суда, и предупредила, что решение против национализации может испортить настроения инвесторов.

"Влияние на рынки будет отрицательным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предыдущей сделки, так как МВФ нужна ясность", - сказала она.

"Это огромная опасность для Украины", - добавила Рожкова.

Вместе с тем, она считает, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию.

По ее мнению, он должен выйти и сказать: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны ... и, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам".