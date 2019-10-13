Неопределенность с ПриватБанком не помешает переговорам с МВФ, - заместитель главы НБУ Рожкова
Об этом Рожкова сообщила в facebook.
"Неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться - вскоре мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с фондом . Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке", - написала Рожкова.
Вместе с тем она подчеркнула, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации с ПриватБанком и хочет быть уверен, что ревизии уже реализованной реформы банковского сектора не будет и деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены.
"Что произойдет дальше с ПриватБанком, будет для фонда, как и для остального мира, показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти, - то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов", - убеждена Рожкова .
- Ранее Рожкова заявила, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе затормозились из-за спора между государством и миллиардером Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.
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