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Espreso.tvОбществоНа Покрову в Украине будет царить бабье лето

На Покрову в Украине будет царить бабье лето


фото: ukrinform.ua
14 октября на Покрову, на День защитника Украины, ожидается теплая, солнечная погода - до +23 градусов

Об этом сообщает синоптик Еспрессо.TV . Наталья Диденко в facebook.

"Значительная часть континентальной Европы, вместе с Украиной, обрамлена венцом дождей, ветров и прохлады Атлантики и северного воздуха. Карта 1. И этот венчик надежно защищает нас от всех этих какабек осени. Плюс - помогает антициклон Lisbeth, который, собственно, и является патроном украинского бабьего лета. Карта 2", - написала Наталья Диденко.

"А что такое бабье лето - каждый скажет. Это солнце, тепло и множество красивого желтого и синего цветов. Поэтому. Завтра, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая, преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса. Кому днем будет слишком тепло, можно пройтись по улице ночью: + 7 + 13 градусов ", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве Покрова обещает быть ясной и теплой, в течение дня ожидаются солнечные около +20 градусов.

"Вся следующая неделя, по предварительным прогнозам, планируется быть максимально способствующей бабам - сухая малооблачная теплая октябрьская погода. Бабье лето. Пусть Покрова завтрашняя дает такую же теплую светлую надежду на грядущие солнечные дни, как и эта синоптическая ситуация", - сообщила синоптик.

 

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