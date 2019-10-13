Массовые акции 14 октября: Аваков, Баканов и Данилов выступили с совместным заявлением

13 октября, 2019, 16:56

Руководители силовых ведомств Арсен Аваков, Иван Баканов и Алексей Данилов накануне массовых акций 14 октября выступили с совместным заявлением

Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел .

Министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредили о возможных провокациях в День защитника Украины и пообещали, что силовики будут действовать строго и внимательно.

"Мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию", - говорится в совместном заявлении Авакова, Баканова и Данилова.