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Espreso.tvОбществоМассовые акции 14 октября: Аваков, Баканов и Данилов выступили с совместным заявлением

Массовые акции 14 октября: Аваков, Баканов и Данилов выступили с совместным заявлением


фото: mvs.gov.ua
Руководители силовых ведомств Арсен Аваков, Иван Баканов и Алексей Данилов накануне массовых акций 14 октября выступили с совместным заявлением

Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел .

Министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредили о возможных провокациях в День защитника Украины и пообещали, что силовики будут действовать строго и внимательно.

"Мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации. Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас "в темную", нести деструкцию", - говорится в совместном заявлении Авакова, Баканова и Данилова.

  • Напомним, ветераны боевых действий 14 октября, в День защитника Украины, проведут в Киеве марш "Нет капитуляции".
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