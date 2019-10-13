Луценко отреагировал на обвинения в причастности к отставке посла США в Украине
13 октября, 2019, 19:11
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в содействии отставке посла США Мари Йованович
Об этом сообщает "Украинская правда" .
Луценко опроверг информацию американских СМИ, якобы, он просил партнеров адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - настаивать на отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.
"Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не призывал ни к каким действиям", - заявил Луценко.
В то же время экс-генпрокурор заначив, что знаком с Парнасом и Фруманом.
"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - заверил Луценко.
- 12 октября телеканал NBC сообщил, что бывшего генерального прокурора Юрия Луценко обвиняют в том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - к отстранению Мари Йованович с должности посла США в Украине.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-