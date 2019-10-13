Луценко отреагировал на обвинения в причастности к отставке посла США в Украине

13 октября, 2019, 19:11

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в содействии отставке посла США Мари Йованович

Об этом сообщает "Украинская правда" .

Луценко опроверг информацию американских СМИ, якобы, он просил партнеров адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - настаивать на отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не призывал ни к каким действиям", - заявил Луценко.

В то же время экс-генпрокурор заначив, что знаком с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - заверил Луценко.