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Espreso.tvОбществоЛуценко отреагировал на обвинения в причастности к отставке посла США в Украине

Луценко отреагировал на обвинения в причастности к отставке посла США в Украине


фото: radiosvoboda.org
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отверг обвинения в содействии отставке посла США Мари Йованович

Об этом сообщает "Украинская правда" .

Луценко опроверг информацию американских СМИ, якобы, он просил партнеров адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - настаивать на отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не призывал ни к каким действиям", - заявил Луценко.

В то же время экс-генпрокурор заначив, что знаком с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - заверил Луценко.

  • 12 октября телеканал NBC сообщил, что бывшего генерального прокурора Юрия Луценко обвиняют в том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - к отстранению Мари Йованович с должности посла США в Украине.
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