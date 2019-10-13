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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций воскресенья

Евро-2020: расписание матчей и трансляций воскресенья


фото: UEFA
13 октября будут сыграны 9 матчей отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 8-й тур

13 октября

Группа C

19:00 Беларусь - Нидерланды "Футбол 1"

21:45 Эстония - Германия "Футбол 2"

Группа E

19:00 Венгрия - Азербайджан "Футбол 2"

21:45 Уэльс - Хорватия "Футбол 1"

Группа G

21:45 Польша - Северная Македония

21:45 Словения - Австрия

Группа I

16:00 Казахстан - Бельгия "Футбол 1"

19:00 Кипр - Россия

19:00 Шотландия - Сан-Марино

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