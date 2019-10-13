Евро-2020: расписание матчей и трансляций воскресенья
13 октября, 2019, 08:00
13 октября будут сыграны 9 матчей отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 8-й тур
13 октября
Группа C
19:00 Беларусь - Нидерланды "Футбол 1"
21:45 Эстония - Германия "Футбол 2"
Группа E
19:00 Венгрия - Азербайджан "Футбол 2"
21:45 Уэльс - Хорватия "Футбол 1"
Группа G
21:45 Польша - Северная Македония
21:45 Словения - Австрия
Группа I
16:00 Казахстан - Бельгия "Футбол 1"
19:00 Кипр - Россия
19:00 Шотландия - Сан-Марино
- 11 октября были сыграны 7 матчей отбора на Евро-2020.
- 10 октября были сыграны 10 матчей 7-го тура квалификации к Евро-2020 .
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