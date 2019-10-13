Евро-2020: Нидерланды победили Беларусь, результаты других матчей воскресенья
13 октября, 2019, 21:45
13 октября во 8-м туре отборочного турнира сборная Нидерландов победила в гостях команду Беларуси
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отборочный турнир Евро-2020
8-й тур
13 октября
Группа C
Беларусь - Нидерланды 1: 2
Голы: Драгун, 54 - Вейналдум, 32, 41
Группа I
Казахстан - Бельгия 0: 2
Голы: Бачуайи, 21 Менье, 53
Кипр - Россия 0: 5
Голы: Черышев, 9, 90 + 2, Оздоев, 23 Дзюба, 79, Головин, 89
Удаление: Лайфис, 28 (Кипр)
Шотландия - Сан-Марино 6: 0
Голы: Макгинн, 12, 27, 45 + 1, Шенкленд, 65, Финдлей, 67, Армстронг, 87
Группа E
Венгрия - Азербайджан 1: 0
Гол: Корхут, 10
- Напомним, 13 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что его команда в решающем матче отбора Евро-2020 против Португалии будет играть на победу .
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