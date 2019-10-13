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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Нидерланды победили Беларусь, результаты других матчей воскресенья

Евро-2020: Нидерланды победили Беларусь, результаты других матчей воскресенья


фото: REUTERS
13 октября во 8-м туре отборочного турнира сборная Нидерландов победила в гостях команду Беларуси

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020

8-й тур

13 октября

Группа C

Беларусь - Нидерланды 1: 2

Голы: Драгун, 54 - Вейналдум, 32, 41

Группа I

Казахстан - Бельгия 0: 2

Голы: Бачуайи, 21 Менье, 53

Кипр - Россия 0: 5

Голы: Черышев, 9, 90 + 2, Оздоев, 23 Дзюба, 79, Головин, 89

Удаление: Лайфис, 28 (Кипр)

Шотландия - Сан-Марино 6: 0

Голы: Макгинн, 12, 27, 45 + 1, Шенкленд, 65, Финдлей, 67, Армстронг, 87

Группа E

Венгрия - Азербайджан 1: 0

Гол: Корхут, 10

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