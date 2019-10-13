Целью дела Пашинского является запугивание оппозиции, - Парубий

13 октября, 2019, 09:08

Депутат Верховной Рады Андрей Парубий считает, что настоящей целью дела Сергея Пашинского является запугивание оппозиции

Об этом он заявил вечером в субботу, 12 октября 2019 года, в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Какие основания бросать за решетку Сергея Пашинского сегодня? Какие основания его изолировать? Не было ни одного доказательства, что он скрывается от следствия", - сказал депутат.

По его мнению, арест - очевидная попытка запугать как самого Пашинского, так и других представителей оппозиции.

"Когда Портнов пишет, что организует специальную кампанию в СИЗО, то это посыл для всех, чтобы сломать психологически. Если ты будешь выступать против действующей власти, то ты не просто попадешь за решетку. Тебе там организуют специальную компанию, которая сможет тебя давить. Сергей стал объектом, на котором они проводят эксперименты запугивания оппозиции. Без оснований, предпосылок и объяснений ", - отметил Парубий.

"Суд предоставит честный приговор, но для них (для власти - ред.) это не важно. Важно посадить, запугать и дать сигнал другим - будете выступать против власти, с вами будет то же самое. Это и есть их настоящая цель", - считает депутат.