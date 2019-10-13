Бывший заместитель министра обороны США описал наиболее выгодный для Украины сценарий переговоров в нормандском формате

13 октября, 2019, 19:35

Если во время встречи в Париже российский президент Владимир Путин потребует от Владимира Зеленского неприемлемых вещей, которые будут угрожать государственным интересам Украины, тот может прервать переговоры

Но при этом ему важно будет объяснить свое решение избирателям, заявил директор центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, экс-директор по делам России в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Если Вы спрашиваете меня о наиболее позитивном сценарии, я бы сказал, что Нормандский саммит лидеров должен состояться. Должно идти обсуждение "формулы Штайнмайера", но в конце концов лидеры не пришли бы к согласию и президент Зеленский был бы вынужден оставить встречу, сказав украинскому народу , что он пытался пойти на мировую с Путиным, но тот не захотел согласиться с любыми разумными аргументами, основанными на всеохватываемости украинского суверенитета над своими территориями. Это был бы самый выгодный сценарий. Это, конечно, может создать разочарование, но в конце концов это безопаснее, чем любая сделка, которая будет посягать на украинский суверенитет ", - пояснил он.

Также, как отметил политик, Зеленскому следует учитывать, что Франция и Германия не будут во время этой встречи на его стороне.

"Да, к сожалению, складывается, что Париж и Берлин готовятся подтолкнуть Украину к соглашению любого типа. Просто чтобы показать результат по решению конфликта, потому что они хотят, чтобы все это закончилось и они могли вернуться к бизнесу, как всегда, с Россией. это звучит очень цинично, и я не уверен, что все французские или немецкие дипломаты хотят именно такого решения. Однако именно так выглядит нарратив накануне встречи. И это очень опасный нарратив", - отметил Карпентер.