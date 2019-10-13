Бывший заместитель министра обороны США описал наиболее выгодный для Украины сценарий переговоров в нормандском формате
Но при этом ему важно будет объяснить свое решение избирателям, заявил директор центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США по делам России, Украины и Евразии, экс-директор по делам России в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.
"Если Вы спрашиваете меня о наиболее позитивном сценарии, я бы сказал, что Нормандский саммит лидеров должен состояться. Должно идти обсуждение "формулы Штайнмайера", но в конце концов лидеры не пришли бы к согласию и президент Зеленский был бы вынужден оставить встречу, сказав украинскому народу , что он пытался пойти на мировую с Путиным, но тот не захотел согласиться с любыми разумными аргументами, основанными на всеохватываемости украинского суверенитета над своими территориями. Это был бы самый выгодный сценарий. Это, конечно, может создать разочарование, но в конце концов это безопаснее, чем любая сделка, которая будет посягать на украинский суверенитет ", - пояснил он.
Также, как отметил политик, Зеленскому следует учитывать, что Франция и Германия не будут во время этой встречи на его стороне.
"Да, к сожалению, складывается, что Париж и Берлин готовятся подтолкнуть Украину к соглашению любого типа. Просто чтобы показать результат по решению конфликта, потому что они хотят, чтобы все это закончилось и они могли вернуться к бизнесу, как всегда, с Россией. это звучит очень цинично, и я не уверен, что все французские или немецкие дипломаты хотят именно такого решения. Однако именно так выглядит нарратив накануне встречи. И это очень опасный нарратив", - отметил Карпентер.
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