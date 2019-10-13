62 года назад Сташинский совершил покушение на Льва Ребета

13 октября, 2019, 10:36

12 октября 1957 года в Мюнхене в подъезде дома №8 на Карлплатц агент КГБ Богдан Сташинский убил одного из ведущих деятелей ОУН Льва Ребета. Этот террористический акт стал генеральной репетицией убийства еще одного заклятого врага Кремля - Степана Бандеры

Ребет была не подвластным Кремлю выдающимся украинским философом, политлоогом и юристом, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM.

После раскола ОУН в 1940 году Лев Ребет присоединился к фракции Степана Бандеры и был одним из инициаторов провозглашения Акта восстановления украинской государственности во Львове 30 июня 1941 года.

Как заместителя Ярослава Стецько немцы арестовали его на начале июля 1941 года вместе с другими членами Украинского государственного правления и с сентября 1941 по декабрь 1944 года удерживали в концлагере Аушвиц.

После освобождения Ребет эмигрировал в Западную Германию, где в 1945 году вошел в состав Заграничных Частей ОУН (ЗЧ ОУН), занимая должность главного судьи, с 1948 года - главы политического совета ЗЧ ОУН, а с 1952 года был членом зарубежного представительства Украинского Главного Освободительного Совета (ЗП УГВР).

Лев Ребет также активно занимался общественной и научной деятельностью. В 1949 году он защитил докторскую диссертацию на тему "Государство и нация" в Украинском свободном университете (УСУ) в Мюнхене, где в 1952 году стал доцентом, а в 1954-м - профессором государственного права. Он дописывал в украинскую эмигрантскую прессу - газеты "Украинская трибуна", "Время", "Современная Украина", был членом Научного общества Тараса Шевченко, с 1955 года стал главным редактором журнала "Украинский самостийник".



Долгое время находился в поле зрения советских спецслужб, после неудачных попыток добиться его выдачи на основании обвинений в сотрудничестве с нацистами, планировали его похищение. Когда и этот план провалился, было принято решение о ликвидации Ребета, убийство которого было поручено агенту КГБ Богдану Сташинскому, который до этого осуществлял наблюдение за "объектом" и неоднократно приезжал в Мюнхен под именами Зигфрида Дегера и Йозефа Лемана.

Богдан Сташинский во Львове, 1950-е годы

Сташинский встретил Ребета утром 12 октября 1957 года в подъезде дома №8 на Карлплатц, где располагался офис журнала "Украинский самостийник". Имея при себе завернутое в газету специальное оружие, сконструированное в московской "спецлаборатории №12", Сташинский, предварительно приняв антидот, выстрелил в лицо Ребета синильной кислотой. Смерть наступила практически мгновенно от закупорки сосудов головного мозга. Из-за отсутствия остатков химического вещества врачи констатировали смерть Ребета от сердечной недостаточности.

Его похоронили на кладбище "Вальдфридгоф" в Мюнхене.

"В рассматриваемом городе я встретил известную личность и поприветствовал ее. Я уверен, что это приветствие было удачным", - с отчета Богдана Сташинского своем куратору "Сергей".

30 октября 2010 года прах Льва Ребета и его жены Дарьи (1913-1992) был перезахоронен во Львове на Лычаковском кладбище.

Заметая следы, Сташинский через Франкфурт и Берлин благополучно вернулся в СССР и за операцию был награжден фотоаппаратом "Контакс". 15 октября 1959 по такой же схеме, но уже более усовершенствованного оружия Богдан Сташинский убил Степана Бандеру, на этот раз с использованием в качестве отравляющего вещества цианистого калия.

Богдан Сташинский во время следственного эксперимента по воссозданию обстоятельства убийства Льва Ребета (в свернутой газете - скрыто тайное оружие). Из архива Мюнхенской криминальной полиции, сентябрь 1962

Детали обоих убийств стали известны в 1961 году, когда Сташинский бежал из СССР в ФРГ и дал показания на судебном процессе, который приговорил его к 8,5 годам заключения, а заказчиком убийств признал КГБ и высшее партийное руководство СССР.