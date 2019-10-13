13 октября на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

13 октября, 2019, 20:02

13 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска по направлению Лозового - из автоматических станковых гранатометов; возле Золотого по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Южного по направлению им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Песков по направлению Лозовского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.