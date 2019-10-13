12 октября на фронте: с российской стороны - 23 обстрела рядом с 13 городами и поселками, а также прицельный огонь по Водяном, с украинской - легкое ранение и травмирование

13 октября, 2019, 07:15

В субботу, 12 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенье, 13 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Кроме того, оккупанты умышленно обстреляли населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм.

Что же касается огня по позициям ВСУ и НГУ, то такие факты имели места вблизи 13 населенных пунктов:

Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новогнатовка - из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;

Тарамчук - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Пищевика и Широкино - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Марьинки, Богдановка и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Новолуганское - из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Золотого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Майорска и Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму", - отмечается в сообщении.

В течение текущих суток, то есть уже в воскресенье, 13-го, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня:

неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.