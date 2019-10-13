12 октября на фронте: с российской стороны - 23 обстрела рядом с 13 городами и поселками, а также прицельный огонь по Водяном, с украинской - легкое ранение и травмирование
Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенье, 13 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают военные.
Кроме того, оккупанты умышленно обстреляли населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм.
Что же касается огня по позициям ВСУ и НГУ, то такие факты имели места вблизи 13 населенных пунктов:
Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Новогнатовка - из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;
Тарамчук - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Пищевика и Широкино - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Марьинки, Богдановка и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Новолуганское - из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Золотого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Майорска и Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"За прошедшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму", - отмечается в сообщении.
В течение текущих суток, то есть уже в воскресенье, 13-го, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня:
неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.
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