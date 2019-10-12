Итальянский суд присяжных объяснил приговор Виталию Маркиву

12 октября, 2019, 10:36

Суд присяжных города Павии распространил в пятницу, 11 октября 2019 года, мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву, приговоренному к 24 годам неволи за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время боевых действий с российско-террористическими войсками на Донбассе

Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины Виталий Маркив якобы активно способствовал умышленном убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие", - говорится в итоговой части приговора, текст которого содержит 176 страниц.

Судьи отмечают, что обвиняемый в тот день (24 мая 2014) на горе Карачун, из своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, возле которой у рва погибли итальянец-фотограф Андреа Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

По мнению судей, ход событий был таким, как рассказал Виталий Маркив журналистке Иларии Морани, статью которой в газете Corriere della Sera судьи называют "признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения". При этом сторона защиты считает публикацию "свободной ложной интерпретацией телефонного разговора", состоявшейся между Маркивым и итальянскими журналистами.

"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать," стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров ", и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ) ", - пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

Как утверждают судьи, "сам обвиняемый подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам". Таким образом, говорится в документе, используя АК74 (автомат Калашникова) обвиняемый участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

«Не сумев достичь цели (журналистов - ред.) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войско (" используя тяжелую артиллерию ") с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и разрушения субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. в результате тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными ", - так воссоздали ход событий присяжные судьи.

Суд присяжных Павии решился утверждать что Маркив "выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конфенция 1950 по защите гражданских во время войны". Документ запрещает насилие в отношении лиц, прямо не вовлеченные в конфликт, включая журналистами, которые освещают события на войне, напоминают присяжные. В тексте приговора говорится, что нападение украинских сил прошел без какой-либо провокации или атаки со стороны противоположной стороны. Зато, считают авторы приговора, "нападение (украинских сил - ред.) было направлен против журналистов при исполнении их права на сбор информации о действующем конфликте". Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав которые не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали причастность солдата к инциденту.

В то же время свидетельство украинских военных на процессе названы неопределенными, противоречивыми. Описывая в мотивационной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте "в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам". Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона - "надежный свидетель" и итальянку Морани - "журналистку-профессионала". Как известно, защитники Маркива считают фоторепортера Ругелона "не столько свидетелем, как потерпевшим", а журналистку Морани такой, что "с целью огласки значительно превысило и исказила услышанную от солдата информации".

Сторона защиты изучает текст мотивационной части приговора и в течение следующих полутора месяца есть время для подачи обжалования решения суда.