В ВСУ открыли собственную водолазных школу
Сейчас первая группа военнослужащих, занимающих должности внештатных водолазов на кораблях и катерах флота, в поисково-спасательных подразделениях, подразделениях спецназначения и другие уже проходят базовый курс подготовки по специальности "водолаз". Кроме того, к подготовке привлекаются представители Национальной полиции и Управления государственной охраны Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на агентство АрмияInform .
"Сегодня остро стоит вопрос укомплектования подготовленным личным составом водолазных квалификаций не только подразделений ВС Украины, а это, к слову, воинские части и подразделения поисково-спасательного, протипидводно-диверсионного и инженерного обеспечения, специального назначения Военно-Морских Сил, сил специальных операций, Воздушных сил, десантно-штурмовой войск, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка, Главного управления оперативного обеспечения, Главного управления разведки, военных учебных с кладов, научно-исследовательских учреждений и т.п., но и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, когда готовились на базе ВМС ВС Украины ", - объясняет начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.
Из-за потери вследствие аннексии РФ Крыму Академии ВМС им. П.С. Нахимова, также кафедры живучести, водолазных и судоподъемных работ, учебно-тренировочного комплекса борьбе за живучесть и водолазной подготовки в Севастополе, система подготовки водолазных кадров оказалась разрушенной почти полностью. В Одессе водолазная подготовку пришлось возрождать практически с нуля. Крайне важно создать учебное заведение с лицензионными программами и соответствующей учебно-материальной базой, где бы происходило наращивание возможностей и достижения совместимости водолазных подразделений ВС Украины с водолазными подразделениями ведущих стран мира в современных условиях по международным стандартам, заметил Нестеров.
"Базовый курс подготовки по специальности« водолаз » продлится 8 недель. Обучение включает теоретические и практические занятия с обязательным выполнением водолазных спусков под воду. Во время курса каждый слушатель должен отработать под водой более 650 минут. В частности, до 500 минут водолаз должен выполнять задачи на глубине до 20 метров, а 150 минут = во время водолазных спусков до 30 метров. Курсанты будут работать только на современном водолазном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники и оборудования ", - рассказывает начальник водолазной школы к апитан 1 ранга Сергей Титаренко.
Среди актуальных задач практической составляющей курса подготовки, которые должны отработать курсанты под водой - это поиск затонувших объектов, их идентификация и подъем на поверхность, ориентирование под водой, тренировки по ведению качественного подводной связи, обследования подводной части корпуса кораблей и судов и т.п. . Также особенностью курса является проведение занятий по специальной физической подготовке водолазов в воде, где слушатели приобретают специфические навыки прикладного фридайвингу, то есть, по подводному плаванию с задержкой дыхания.
Учебная программа подготовки в водолазном школе построена по стандартам НАТО на основе опыта подготовки ведущих водолазных подразделений мира, но она учитывает и требования национальной системы водолазной подготовки. Приоритетная цель функционирования учебного заведения - не только подготовка высокоэффективных водолазных кадров для обеспечения потребностей отечественного войска, наращивание возможностей и боеспособности водолазных подразделений, но и достижение практической совместимости с аналогичными подразделениями стран НАТО.
После получения всех необходимых сертификатов и лицензий, Водолазная школа будет обеспечивать централизованную подготовку водолазов по основным (специальными) базовым, средним и дополнительным водолазными квалификационными уровнями.
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