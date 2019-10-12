В ВСУ открыли собственную водолазных школу

12 октября, 2019, 08:20

На базе национального военного флота создана водолазная школа. Это учебное заведение Вооруженных Сил Украины, где централизованно будут готовить специалистов всех без исключения водолазных специальностей не только для нужд Вооруженных Сил Украины, но и других силовых структур государства

Сейчас первая группа военнослужащих, занимающих должности внештатных водолазов на кораблях и катерах флота, в поисково-спасательных подразделениях, подразделениях спецназначения и другие уже проходят базовый курс подготовки по специальности "водолаз". Кроме того, к подготовке привлекаются представители Национальной полиции и Управления государственной охраны Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на агентство АрмияInform .

"Сегодня остро стоит вопрос укомплектования подготовленным личным составом водолазных квалификаций не только подразделений ВС Украины, а это, к слову, воинские части и подразделения поисково-спасательного, протипидводно-диверсионного и инженерного обеспечения, специального назначения Военно-Морских Сил, сил специальных операций, Воздушных сил, десантно-штурмовой войск, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка, Главного управления оперативного обеспечения, Главного управления разведки, военных учебных с кладов, научно-исследовательских учреждений и т.п., но и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, когда готовились на базе ВМС ВС Украины ", - объясняет начальник поисково-спасательной службы Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

Из-за потери вследствие аннексии РФ Крыму Академии ВМС им. П.С. Нахимова, также кафедры живучести, водолазных и судоподъемных работ, учебно-тренировочного комплекса борьбе за живучесть и водолазной подготовки в Севастополе, система подготовки водолазных кадров оказалась разрушенной почти полностью. В Одессе водолазная подготовку пришлось возрождать практически с нуля. Крайне важно создать учебное заведение с лицензионными программами и соответствующей учебно-материальной базой, где бы происходило наращивание возможностей и достижения совместимости водолазных подразделений ВС Украины с водолазными подразделениями ведущих стран мира в современных условиях по международным стандартам, заметил Нестеров.

"Базовый курс подготовки по специальности« водолаз » продлится 8 недель. Обучение включает теоретические и практические занятия с обязательным выполнением водолазных спусков под воду. Во время курса каждый слушатель должен отработать под водой более 650 минут. В частности, до 500 минут водолаз должен выполнять задачи на глубине до 20 метров, а 150 минут = во время водолазных спусков до 30 метров. Курсанты будут работать только на современном водолазном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники и оборудования ", - рассказывает начальник водолазной школы к апитан 1 ранга Сергей Титаренко.

Среди актуальных задач практической составляющей курса подготовки, которые должны отработать курсанты под водой - это поиск затонувших объектов, их идентификация и подъем на поверхность, ориентирование под водой, тренировки по ведению качественного подводной связи, обследования подводной части корпуса кораблей и судов и т.п. . Также особенностью курса является проведение занятий по специальной физической подготовке водолазов в воде, где слушатели приобретают специфические навыки прикладного фридайвингу, то есть, по подводному плаванию с задержкой дыхания.

Учебная программа подготовки в водолазном школе построена по стандартам НАТО на основе опыта подготовки ведущих водолазных подразделений мира, но она учитывает и требования национальной системы водолазной подготовки. Приоритетная цель функционирования учебного заведения - не только подготовка высокоэффективных водолазных кадров для обеспечения потребностей отечественного войска, наращивание возможностей и боеспособности водолазных подразделений, но и достижение практической совместимости с аналогичными подразделениями стран НАТО.

После получения всех необходимых сертификатов и лицензий, Водолазная школа будет обеспечивать централизованную подготовку водолазов по основным (специальными) базовым, средним и дополнительным водолазными квалификационными уровнями.