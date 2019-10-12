В США начали расследовать украинские дела Руди Джулиани, - New York Times

12 октября, 2019, 12:29

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении адвоката президента страны Дональда Трампа Рудольфа Джулиани

Его подозревают в нарушении законов о лоббизме во время сотрудничества с клиентами из Украины, сообщила в субботу, 12 октября 2019 года, со ссылкой на свои источники американская газета New York Times .

Речь идет о его возможных попытках добиться отставки тогдашнего посолки США в Киеве Мари Йованович, которая была отозвана весной этого года. По данным источников издания, расследование Джулиани связано с арестом в США его помощников - рожденных в СССР бизнесменов еврейского происхождения Льва Парнаса (родом из Украины) и Игоря Фруман (родом из Беларуси), которых СМИ называют посредниками между Трампом и украинской властью. Их обвиняют в незаконных пожертвованиях для помощи в устранении Йованович.

Джулиани, в свою очередь, возразил совершение противоправных действий. В то же время он признал, что он и его помощники работали с украинскими прокурорами, чтобы собрать информацию против Йованович, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Джулиани также заверил, что в федеральных прокуроров нет оснований обвинять его в нарушениях по лоббистских инициативах за рубежом. Он отметил, что действовал от имени президента США Дональда Трампа, а не тогдашнего украинского генпрокурора Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других, и передал ее правительству и средствам массовой информации.

"Если у них есть какая-то объективность или справедливость, было бы смешно сказать, что я делал это от имени Луценко, когда я представлял президента США", - подчеркнул он.