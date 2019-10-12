В результате ДТП в Киеве пострадали 6 человек, в направлении Оболони образоваласть пробка

12 октября, 2019, 18:20

В Подольском районе столицы произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в направлении Оболони образовалась большая пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель автомобиля Lexus RX, он двигался в левой полосе в направлении Оболони и вдруг у него посреди моста заглох автомобиль. Только он остановился, как ему в зад на немалой скорости врезался легковой Hyundai Accent.

По словам водителя, от мощного удара заднюю часть его японского кроссовера подбросило верх, после чего авто развернуло и он врезался в отбойник левым передним крылом. При этом у Lexus спустили две шины с правой стороны. В Hyundai есть повреждения еще большие: полностью разрушена передняя часть, выстрелили две подушки безопасности.

В результате ДТП в Lexus пострадал 86-летний тесть водителя - его с травмами спины забрали в больницу. Вообще на месте работали четыре кареты скорой. По предварительным данным, в Hyundai пострадали 5 человек: хотя водитель и передний пассажир "корейца" воспользовались ремнями безопасности их все равно госпитализировали, также забрали в больницу двух детей из Hyundai и еще одного взрослого.

Скорее всего, пассажир сзади не пользовался ремнями безопасности так же как и дети не сидели в детских креслах и поэтому получили травмы различной степени тяжести. На месте работают патрульные, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. В результате ДТП перекрыто две полосы движения в направлении Оболони, поэтому образовалась пробка от Почтовой площади.