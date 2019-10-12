 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ результате ДТП в Киеве пострадали 6 человек, в направлении Оболони образоваласть пробка

В результате ДТП в Киеве пострадали 6 человек, в направлении Оболони образоваласть пробка

В Подольском районе столицы произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в направлении Оболони образовалась большая пробка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель автомобиля Lexus RX, он двигался в левой полосе в направлении Оболони и вдруг у него посреди моста заглох автомобиль. Только он остановился, как ему в зад на немалой скорости врезался легковой Hyundai Accent.

По словам водителя, от мощного удара заднюю часть его японского кроссовера подбросило верх, после чего авто развернуло и он врезался в отбойник левым передним крылом. При этом у Lexus спустили две шины с правой стороны. В Hyundai есть повреждения еще большие: полностью разрушена передняя часть, выстрелили две подушки безопасности.

В результате ДТП в Lexus пострадал 86-летний тесть водителя - его с травмами спины забрали в больницу. Вообще на месте работали четыре кареты скорой. По предварительным данным, в Hyundai пострадали 5 человек: хотя водитель и передний пассажир "корейца" воспользовались ремнями безопасности их все равно госпитализировали, также забрали в больницу двух детей из Hyundai и еще одного взрослого.

Скорее всего, пассажир сзади не пользовался ремнями безопасности так же как и дети не сидели в детских креслах и поэтому получили травмы различной степени тяжести. На месте работают патрульные, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. В результате ДТП перекрыто две полосы движения в направлении Оболони, поэтому образовалась пробка от Почтовой площади.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 октября, 2019 суббота

больше новостей

12 октября, 2019 суббота

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать