В пробе боксера, которого отстранили от боя с Усиком, не нашли запрещенных препаратов

12 октября, 2019, 17:55

В повторной пробе на допинг нидерландского боксера Тайрона Спонга, которого отстранили от боя с украинцем Александром Усиком, не выявили запрещенных препаратов

Об этом сообщает BoxingScene.

Спонг 12 октября должен был драться против Усика и стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.

Однако голландец провалил допинг-тест, поэтому промоутеры Усика заменили его на американца Чазз Уизерспуна, с которым украинец дебютирует в новом весе.

Между тем, Спонг сдал повторный тест на допинг, который оказался чистым. Это подтвердили в организации VADA (волонтерской антидопинговой ассоциации).

"Только что получил подтверждение от VADA - мой анализ чистый, никаких запрещенных препаратов. Я - чистый спортсмен. И я очень зол, что сорвался бой с Усиком", - заявил Спонг.

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