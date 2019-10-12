В пробе боксера, которого отстранили от боя с Усиком, не нашли запрещенных препаратов
12 октября, 2019, 17:55
В повторной пробе на допинг нидерландского боксера Тайрона Спонга, которого отстранили от боя с украинцем Александром Усиком, не выявили запрещенных препаратов
Об этом сообщает BoxingScene.
Спонг 12 октября должен был драться против Усика и стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.
Однако голландец провалил допинг-тест, поэтому промоутеры Усика заменили его на американца Чазз Уизерспуна, с которым украинец дебютирует в новом весе.
Между тем, Спонг сдал повторный тест на допинг, который оказался чистым. Это подтвердили в организации VADA (волонтерской антидопинговой ассоциации).
"Только что получил подтверждение от VADA - мой анализ чистый, никаких запрещенных препаратов. Я - чистый спортсмен. И я очень зол, что сорвался бой с Усиком", - заявил Спонг.
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- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
- 9 октября стало известно, что Александр Усик встретится с американцем Чаззом Уизерспуном
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