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Espreso.tvОбществоВ Киеве остановят движение по проспекту Победы

В Киеве остановят движение по проспекту Победы

Из-за ремонта Шулявского моста в эти выходные (12-14 октября) движение по проспекту Победы в Киеве будет остановлено

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В эти выходные строители установят новый пролет моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров", - отмечают в мэрии.

Для монтажа части моста полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.

Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) в 22:00 14 октября (понедельник).

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