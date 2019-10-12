В Киеве остановят движение по проспекту Победы
12 октября, 2019, 09:38
Из-за ремонта Шулявского моста в эти выходные (12-14 октября) движение по проспекту Победы в Киеве будет остановлено
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В эти выходные строители установят новый пролет моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров", - отмечают в мэрии.
Для монтажа части моста полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.
Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) в 22:00 14 октября (понедельник).
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