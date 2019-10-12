В Google Maps появились подсказки для незрячих
12 октября, 2019, 20:54
В мобильном приложении Google Maps появились новые функции для незрячих и людей с нарушениями зрения
Об этом сообщает "Общественное" .
Теперь программа может сопровождать человека во время пеших прогулок, постоянно рассказывая о ее местонахождении.
Как отметили в компании, голосовые сообщения в приложении похожи на объявления в общественном транспорте.
Во время путешествия Google Maps будет сообщать человеку, не сбился ли он с пути, сколько осталось до следующего поворота и есть ли впереди пешеходный переход. Так люди с нарушениями зрения смогут не думать постоянно о маршруте.
Функция доступна для Android и iOS. Сейчас подсказки доступны только на английском и японском языках, остальные разработчики планируют добавить позже.
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