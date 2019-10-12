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Espreso.tvХай-текВ Google Maps появились подсказки для незрячих

В Google Maps появились подсказки для незрячих


фото: YouTube
В мобильном приложении Google Maps появились новые функции для незрячих и людей с нарушениями зрения

Об этом сообщает "Общественное" .

Теперь программа может сопровождать человека во время пеших прогулок, постоянно рассказывая о ее местонахождении.

Как отметили в компании, голосовые сообщения в приложении похожи на объявления в общественном транспорте.

Во время путешествия Google Maps будет сообщать человеку, не сбился ли он с пути, сколько осталось до следующего поворота и есть ли впереди пешеходный переход. Так люди с нарушениями зрения смогут не думать постоянно о маршруте.

Функция доступна для Android и iOS. Сейчас подсказки доступны только на английском и японском языках, остальные разработчики планируют добавить позже.

 

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