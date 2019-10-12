Усик - Уизерспун: где и когда смотреть дебютный бой украинца в супертяжелом весе
12 октября, 2019, 09:00
В ночь с субботы на воскресенье в Чикаго украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встречается с американцем Чаззом Уизерспуном
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок против Чазза Уизерспуна станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александра Усика первым в новой категории.
Украинец планировал провести дебютный поединок в хэвивейте в мае против камерунца Карлоса Такама, однако бой сорвался из-за травмы нашего боксера.
12 октября против Усика в ринг должен был выйти голландец Тайрон Спонг, однако его за несколько дней до боя за проваленный тест на допинг заменили на Чазза Уизерспуна.
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- Напомним, 9 октября стало известно, что Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг ..
- Тайрон Спонг, которого поймали на допинге перед боем с украинцем Александром Усиком, заявил о манипуляции с его пробами .
- Сопромоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что знал о возможных проблемах нидерландца Тайрона Спонга с допингом еще на прошлой неделе и начал искать ему замену.
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