Усик - Уизерспун: где и когда смотреть дебютный бой украинца в супертяжелом весе

12 октября, 2019, 09:00

В ночь с субботы на воскресенье в Чикаго украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встречается с американцем Чаззом Уизерспуном

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок против Чазза Уизерспуна станет для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александра Усика первым в новой категории.

Украинец планировал провести дебютный поединок в хэвивейте в мае против камерунца Карлоса Такама, однако бой сорвался из-за травмы нашего боксера.

12 октября против Усика в ринг должен был выйти голландец Тайрон Спонг, однако его за несколько дней до боя за проваленный тест на допинг заменили на Чазза Уизерспуна.

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