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Espreso.tvКиноУмер актер Роберт Форстер, известный по ролям в "Твин Пикс" и "Во все тяжкие"

Умер актер Роберт Форстер, известный по ролям в "Твин Пикс" и "Во все тяжкие"


фото: REUTERS
В США на 79-м году жизни умер актер Роберт Форстер, известный по ролям в сериале "Твин Пикс" и фильме "Эль Камино: Во все тяжкие"

Об этом сообщает "Сегодня".

Роберт Форстер умер 11 октября. Он ушел из жизни возрасте 78 лет, вероятно, из-за рака мозга. За свою карьеру Форстер снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.

Форстер родился 13 июля 1941 года в городке Рочестер. В 1959 году, после окончания университета он продолжил играть в театральных постановках, хотя его родители настаивали на профессии психолога.

В 1967 году будущий актер поступил рабочим в кинокомпанию 20th Century Fox, позже дебютировал в фильме с участием Элизабет Тейлор и Марлона Брандо "Блики в золотом глазу".

Роберт Форстер был женат дважды. С первой своей женой Джун Провенцано он познакомился во время учебы в университете Рочестера. Они прожили вместе девять лет и воспитали трех дочерей.

Второй женой актера стала Зивия Форстер. Их брак продлился всего два года. У актера остался также внебрачный сын Роберт Форстер-третий, родившийся в 1965 году, еще до того, как Форстер женился на Провенцано.

Несмотря на то, что только через 10 лет после начала карьеры в кино Роберт получил главную роль, и мгновенно стал известным, на несколько лет об актере забыли.

С триумфом Форстер вернулся на экраны в фильме "Джеки Браун" Квентина Тарантино. За роль в этой картине Роберт был номинирован на "Оскар".

Актер также активно работал с еще одним культовым режиссером - Дэвидом Линчем. Форстер получил роль в картине "Малхолланд драйв", а также сыграл в третьем сезоне культового сериала "Твин Пикс".

Также он появлялся в знаменитых фильмах ужасов "Черная дыра" и "Аллигатор".

Последней работой Роберта Форстера стала роль в фильме "Эль Камино: Во все тяжкие", который является продолжением одноименного сериала. Отметим, что актер умер в день премьеры полнометражного фильма на Netflix.

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