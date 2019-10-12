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Espreso.tvСпортУкраинский тяжеловес нокаутировал соперника в 1-м раунде

Украинский тяжеловес нокаутировал соперника в 1-м раунде


фото: facebook
Украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Непобежденный украинец Владислав Сиренко в Карслруэ (Германия) победил итальянца Айвана Ди Берардино и получил титул Eurasian Boxing Parliament в супертяжелом весе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде. Украинец прижал соперника к канатам и попал в челюсть итальянцу.

Сирена получил 13-ю победу, 12 боев он выиграл досрочно.

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