Украинский тяжеловес нокаутировал соперника в 1-м раунде
12 октября, 2019, 15:13
Украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Непобежденный украинец Владислав Сиренко в Карслруэ (Германия) победил итальянца Айвана Ди Берардино и получил титул Eurasian Boxing Parliament в супертяжелом весе.
Бой завершился нокаутом в первом раунде. Украинец прижал соперника к канатам и попал в челюсть итальянцу.
Сирена получил 13-ю победу, 12 боев он выиграл досрочно.
- Напомним, 23 июня Владислав Сиренко победил техническим нокаутом россиянина Дениса Бахтова и отстоял титул WBF International.
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