Украинский тяжеловес нокаутировал соперника в 1-м раунде

12 октября, 2019, 15:13

Украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Непобежденный украинец Владислав Сиренко в Карслруэ (Германия) победил итальянца Айвана Ди Берардино и получил титул Eurasian Boxing Parliament в супертяжелом весе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде. Украинец прижал соперника к канатам и попал в челюсть итальянцу.

Сирена получил 13-ю победу, 12 боев он выиграл досрочно.