Украинский культуру сегодня развивает не государство, а олигархическая власть, - Княжицкий

12 октября, 2019, 21:28

Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что до 2014 года у государства не было видения как должна развиваться украинская культура

Об этом заявил Николай Княжицкий заявил во время первого Конгресса культуры, который проходит во Львове 11-13 октября, сообщает Еспресо.TV .

Княжицкий отметил, что до 2014 года в Украине никогда не было видения как должна развиваться украинская культура. Поскольку государственная власть была слабой и не формировала повестку дня в культурной сфере, то тренды в культуре задавали те, кто имел большие деньги, то есть олигархи.

"В последние 5 лет мы попытались создать новое видение развития украинской культуры, были созданы культурные институты, такие как Институт Книги, или Украинский культурный фонд. Однако это только начало долгого пути. Важно, чтобы новая власть не разрушила те ростки культурных институтов, которые только начали работать", - заявил Княжицкий.

По мнению экс-руководителя парламентского комитета по вопросам культуры, в Украине победила власть, которая представляет таблоидную масскультуру, мало занимается украинской книгой или кино.

Первый в Украине Конгресс культуры "Переход 1989" состоялся во Львове. В мероприятии приняли участие 75 спикеров и две сотни участников. В рамках дней Конгресса участники собрались, чтобы проанализировать культурный опыт Украины за последние 30 лет. Идея конгресса - это реакция на нехватку в Украине постоянных дискуссионных площадок для целостного и глубокого анализа культурных реалий. Это событие для представителей сферы культуры, нацеленной на развитие культурной среды Украины.