Украина предоставила Польше первые разрешения на эксгумацию захоронений
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Пристайко, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет соответствующих шагов и от Варшавы.
"По вопросу об эксгумационных работах, то есть уже первые сдвиги в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию", - сказал Пристайко.
В то же время, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина ожидает соответствующих шагов навстречу.
"Наша позиция является принципиальной. О том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем таких же шагов навстречу", - сказал Пристайко.
- Напомним, во время визита в Польшу Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.
- 27 сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.
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