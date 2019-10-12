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Espreso.tvОбществоУкраина предоставила Польше первые разрешения на эксгумацию захоронений

Украина предоставила Польше первые разрешения на эксгумацию захоронений


фото: radiosvoboda.org
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию из польских захоронений на территории нашей страны

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Пристайко, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет соответствующих шагов и от Варшавы.

"По вопросу об эксгумационных работах, то есть уже первые сдвиги в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немножко разблокирует всю ситуацию", - сказал Пристайко.

В то же время, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина ожидает соответствующих шагов навстречу.

"Наша позиция является принципиальной. О том, что мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем таких же шагов навстречу", - сказал Пристайко.

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