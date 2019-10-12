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Espreso.tvМирТрамп отправил в отставку и.о. министра внутренней безопасности США

Трамп отправил в отставку и.о. министра внутренней безопасности США


фото: CBS News
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан уходит в отставку

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, передает Эспрессо.TV .

"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.

Американский президент пообещал вскоре назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".

 

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