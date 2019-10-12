Трамп отправил в отставку и.о. министра внутренней безопасности США
12 октября, 2019, 08:05
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан уходит в отставку
Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, передает Эспрессо.TV .
"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.
Американский президент пообещал вскоре назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".
Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2019 г.
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