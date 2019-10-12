Российские военные отправятся в Нигерию

12 октября, 2019, 11:36

На саммите РФ-Африка в Сочи, которая состоится 23-24 октября 2019 года, президенты России и Нигерии подпишут соглашение по военно-техническому сотрудничеству, в соответствии с которым РФ сможет осуществлять поставки продукции военного назначения и обучать армию Нигерии

Об этом заявил нигерський посол в Москве Стив Дэвис Угба в интервью информагентству "Новости", передает Еспресо.TV

Он не стал отрицать, что российские военные специалисты уже присутствуют в его стране. Дипломат сказал, что после встречи лидеров Владимира Путина и Мохаммад Бухаре в Сочи, которая пройдет в рамках саммита РФ-Африка в конце октября, страны могут провести "переоценку уровня вовлеченности российского техперсонала" в Нигерии.

"Я бы не сказал, что в Нигерии нет присутствия российских военных специалистов. Но на этот вопрос лучше ответит наш министр обороны", - сказал посол, отвечая на вопрос, работают ли уже российские военные специалисты в Нигерии.

"Надеюсь, после саммита в Сочи, если это будет необходимо, мы сможем провести переоценку уровня вовлеченности российских технических специалистов в Нигерии. Но мы, конечно, не будем просить Россию прийти и сделать за нас нашу работу. Мы не сделаем этого, мы будем контролировать все сами. Но мы заинтересованы в помощи других стран, в том числе России ", - подчеркнул он.