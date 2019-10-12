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Espreso.tvОбществоРоссия должна вывести войска и наемников из Донбасса и вернуть Украине контроль над государственной границей, - Евросоюз

Россия должна вывести войска и наемников из Донбасса и вернуть Украине контроль над государственной границей, - Евросоюз


фото: votewatch.eu
Вывод Россией всех своих войск и восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе необходимо для выполнения Минских соглашений

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что полный контроль Украины над государственным контролем имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также отметили, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего в сфере безопасности.

"Соответствующие вопросы безопасности условия необходимы для проведения в соответствии с законодательством Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса, под наблюдением БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека, является структурным подразделением ОБСЕ - ред.) и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному подходу в этом плане ", - говорится в заявлении Евросоюза.

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