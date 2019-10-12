Ремонтную базу самолетов АН готовы возродить в Ровно

12 октября, 2019, 10:53

Восстановить ремонтную базу самолетов отечественного производства государственного предприятия "Антон" в Ровенском аэропорту планирует глава ОГА Виталий Коваль

По его словам, это улучшит ситуацию аэропорта, и компания, которая занимается обслуживанием этих самолетов, способна начать работу, передает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .

"У нас базируется авиакомпания, которая предоставляет услуги по обслуживанию самолетов АН. У них есть сертификат эксплуатанта. Я общался с руководством - они готовы возобновить деятельность ремонтной базы. И, в принципе, это позволит" запустить "наш аэропорт. Потому что не секрет, мы сейчас имеем всего-навсего четыре вылета чартера. А для нормальной бесперебойной работы нужно минимум 12 вылетов в месяц ", - отметил Коваль.

Глава области также заявил об амбициозных планах по превращению Ровенщины в центр западного региона в нескольких отраслях.

В частности, на днях с народными депутатами обсуждал создание северо-западного регионального центра онкологии на базе Ровенского противоопухолевого центра.

Планирует Виталий Коваль создать базу и авиаподразделения спасателей для обслуживания Ровенской и других западных областей, и способствовать дальнейшему развитию IT-специалистов и компаний.

Сейчас, отмечает глава ОГА, главная его задача - разобраться в хозяйстве, которое имеет область. Для этого сейчас проводят аудит строительной отрасли, медицинской и социальной сфер. В ближайшее время, говорит глава администрации, он начнет перезагрузку всех ветвей власти.