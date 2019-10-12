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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" не готова к местным выборам весной 2020 года, - Арахамия

"Слуга народа" не готова к местным выборам весной 2020 года, - Арахамия


фото: lb.ua
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его партия не готова к местным выборам весной 2020

Об этом Арахамия заявил в интервью "Левому берегу".

Давид Арахамия считает, что партия "Слуга народа" не готова к местным выборам весной 2020 ни кадрово, ни институционально, ведь к этому времени будет сложно сформировать списки, в которые нужно привлечь 149 тыс. кандидатов.

"Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово", - сказал Арахамия.

Также он отверг предположение, что 8 декабря могут состояться досрочные выборы в Киеве - соответствующая дата фигурировала в одном из законопроектов о столице от депутатов "Слуги народа".

"До 8 декабря успеть было сначала нереально - какая-то фантазия", - констатировал Арахамия.

 

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