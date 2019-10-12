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Espreso.tvОбщество"Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины, - Яценюк

"Формула Штайнмайера" в интерпретации РФ - это легитимизация российского присутствия на территории Украины, - Яценюк


фото: nfront.org.ua
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на 14-й Рижской конференции заявил, что "Формула Штайнмайера" в интерпретации Кремля будет способствовать легитимизации российского присутствия на территории Украины

Об этом сообщает "Народный фронт".

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" заявил во время общения с журналистами в ходе Рижской конференции 12 октября.

"Россия интерпретирует "формулу Штайнмайера" следующим образом: проведите сначала выборы, легитимизирующие наших российских бандитов вашими руками на территории Донецка и Луганска, а потом мы подумаем, может мы вам отдадим Донецк, Луганск и контроль над границей. Нам уже никто ничего не отдаст, потому что это путь к легитимизации российского присутствия на территории Украины", - отметил Арсений Яценюк.

"Это ловушка, и сейчас из этой ловушки президенту надо выйти", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о возможных результатах Нормандского формата, Арсений Яценюк подчеркнул, что довольно пессимистичен по этому вопросу: "Россия не хочет выполнять Минские договоренности. Это совершенно очевидно".

Он добавил, что важно единство в позициях канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского: "Они должны сохранять это единство, и президент Украины должен представить четкий порядок дня: какие шаги сделать РФ для восстановления территориальной целостности и независимости Украины".

"Президент должен четко сказать РФ: мы готовы провести свободные и честные выборы, но только после того, как ваши войска покинуть территорию Украины. Только после того, как украинские правоохранительные органы вернут контроль над Донецком и Луганском. Лишь после того, как украинские пограничники вернут контроль над украинской-российской границей", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк также отметил важность четкой позиции по Крыму: "Россия пытается разделить вопрос Донецка и Луганска и вопрос Крыма. Мы знаем эту игру. Крым - на повестке дня, и это украинская территория".

  • Напомним, 12 октября Арсений Яценюк на 14-й Рижской конференции назвал поддержку европейских популистов Россией новым типом гибридной войны.
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