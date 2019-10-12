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Espreso.tvОбществоПорошенко призвал НАТО начать в декабре рассмотрение предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе

Порошенко призвал НАТО начать в декабре рассмотрение предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе


фото: facebook
12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко призвал начать рассмотрение предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе на саммите в Лондоне в декабре

Об этом Петр Порошенко сообщил в facebook.

Также лидер "Европейской солидарности" отметил приоритетные семь шагов, которые необходимы Украине, чтобы избежать ловушки Кремля на Донбассе.

"Формула Штайнмайера в ее согласованном виде чрезвычайно опасна, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных военизированных формирований, переход украинско российского участка границы под контроль Украины", - написал Порошенко.

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