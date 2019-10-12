Порошенко призвал НАТО начать в декабре рассмотрение предоставления Украине плана действий по членству в Альянсе

12 октября, 2019, 16:11

Об этом Петр Порошенко сообщил в facebook.

Также лидер "Европейской солидарности" отметил приоритетные семь шагов, которые необходимы Украине, чтобы избежать ловушки Кремля на Донбассе.

"Формула Штайнмайера в ее согласованном виде чрезвычайно опасна, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных военизированных формирований, переход украинско российского участка границы под контроль Украины", - написал Порошенко.