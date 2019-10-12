Одесский суд освободил из-под стражи группу подозреваемых в серии диверсий на железной дороге

12 октября, 2019, 09:21

Киевский районный суд Одессы в пятницу, 11 октября 2019 года, изменил меру пресечения группе лиц, обвиняемых в диверсионно-террористической деятельности в интересах Российской Федерации на территории Одесской и Николаевской областей

Руслана и Владислава Довгошей, Николая Казанского, Николая Селятенка, Вадима Шведа и Олега Мазура, которые более уже четыре года содержатся в СИЗО, отправили под домашний арест. Всем им наденут электронные браслеты, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую газету Думская.net .

Такое решение приняла коллегия судей под председательством Николая Тонконоженко.

Правоохранители задержали этих людей летом 2015 года. Во время обысков в одном из гаражей, принадлежащих им оперативники СБУ изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также самодельное взрывное устройство с электрическим взрывателем. Его должны были привести в действие на территории Николаева.

Эксперты установили, что детали устройства идентичны тем, которые использовались при совершении диверсии на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года.

Всего в этом деле проходили семь человек (хотя сначала задержали 14). Приговор одному из них, Константину Калашникову, был вынесен в мае 2017 года. Он получил 13 лет и сейчас отбывает наказание. Еще одного фигуранта, Вадима Шведа, этой весной приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы. С учетом "закона Савченко" (день в СИЗО - по два в колонии) он уже имел освободиться, но приговор так и не вступил в силу.