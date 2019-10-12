На столичных Дорогожичах бус Volkswagen столкнулся со спортбайком Kawasaki
Автомобиль Volkswagen Transporter улице Елены Телиги от Шулявки в направлении Почайны и по неизвестным точно причинам не разминулся с мотоциклистом на спортбайке Kawasaki, который выезжал с улицы Дорогожицкой, рассказывают ВартовиЕспресо .
Водитель "Фольксвагена" от комментариев отказался, поэтому механизм ДТП пока неизвестно.
На какой сигнал светофора двигался каждый из участников ДТП - это пока не установлено. Известно только, что после столкновения пилот спортбайка получил травмы и на место дорожного инцидента прибыли медики скорой, которые госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и подозрением на перелом ноги.
Степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия будут выяснять правоохранители.
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