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Espreso.tvОбществоНа столичных Дорогожичах бус Volkswagen столкнулся со спортбайком Kawasaki

На столичных Дорогожичах бус Volkswagen столкнулся со спортбайком Kawasaki

Утром в субботу, 12 октября 2019 года, в Шевченковском районе города Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста

Автомобиль Volkswagen Transporter улице Елены Телиги от Шулявки в направлении Почайны и по неизвестным точно причинам не разминулся с мотоциклистом на спортбайке Kawasaki, который выезжал с улицы Дорогожицкой, рассказывают ВартовиЕспресо .

Водитель "Фольксвагена" от комментариев отказался, поэтому механизм ДТП пока неизвестно.

На какой сигнал светофора двигался каждый из участников ДТП - это пока не установлено. Известно только, что после столкновения пилот спортбайка получил травмы и на место дорожного инцидента прибыли медики скорой, которые госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и подозрением на перелом ноги.

Степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия будут выяснять правоохранители.

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