Москва не смогла остановить этот процесс, - Порошенко о признании ПЦУ Православной церковью Греции
12 октября, 2019, 15:26
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире
Об этом Петр Порошенко написал в facebook.
"Великолепная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украина как независимое, равноправное сестру в семье поместных православных церквей", - написал Порошенко.
Лидер "Европейской солидарности" отметил, что греки стали первыми и подали достойный пример другим православным церквам.
"Верю, что в конце концов все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех", - убежден Порошенко.
- Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
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