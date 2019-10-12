 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМосква не смогла остановить этот процесс, - Порошенко о признании ПЦУ Православной церковью Греции

Москва не смогла остановить этот процесс, - Порошенко о признании ПЦУ Православной церковью Греции


фото: facebook
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире

Об этом Петр Порошенко написал в facebook.

"Великолепная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украина как независимое, равноправное сестру в семье поместных православных церквей", - написал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что греки стали первыми и подали достойный пример другим православным церквам.

"Верю, что в конце концов все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех", - убежден Порошенко.

  • Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 октября, 2019 суббота

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

12 октября, 2019 суббота

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать