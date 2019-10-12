Москва не смогла остановить этот процесс, - Порошенко о признании ПЦУ Православной церковью Греции

12 октября, 2019, 15:26

Об этом Петр Порошенко написал в facebook.

"Великолепная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украина как независимое, равноправное сестру в семье поместных православных церквей", - написал Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что греки стали первыми и подали достойный пример другим православным церквам.

"Верю, что в конце концов все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех", - убежден Порошенко.