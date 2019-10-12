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Espreso.tvОбществоЛукаш вызвали на допрос в ГПУ

Лукаш вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве подозреваемого руководительницу Министерства юстиции времен Януковича Елену Лукаш

Фото повестки вечером в пятницу, 11 октября 2019 года, выложила сама Лукаш на своей странице в Facebook.

С обнародованного документа следует, что ГПУ изменила статус Лукаш со свидетеля на подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств и служебном подлоге. Ее вызывают 17 октября в 14  часов "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщении об изменении ранее сообщенном подозрении и допроса в качестве подозреваемого".

Лукаш, в свою очередь, заявила, что испытывает "непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству".

Справка

2015 Лукаш брали под стражу по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах и служебном подлоге, одна она освобождена после внесения Вадимом Новинским залога размером 5 млн грн.

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