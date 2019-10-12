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Espreso.tvОбществоЛуценко просил партнеров Джулиани устранить Йованович с должности посла США в Украине, - NBC

Луценко просил партнеров Джулиани устранить Йованович с должности посла США в Украине, - NBC


фото: pravda.com.ua
Бывшего генерального прокурора Юрия Луценко обвиняют в том, что он склонял партнеров Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана - к устранению Мари Йованович с должности посла США в Украине

Об этом со ссылкой на NBC сообщает НВ.

По данным телеканала, именно Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, убеждал партнеров адвоката президента США Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана помочь в устранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".

Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник якобы призывал Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.

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