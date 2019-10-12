Луценко просил партнеров Джулиани устранить Йованович с должности посла США в Украине, - NBC
Об этом со ссылкой на NBC сообщает НВ.
По данным телеканала, именно Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, убеждал партнеров адвоката президента США Дональда Трампа - Рудольфа Джулиани - Льва Парнаса и Игоря Фрумана помочь в устранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
В обвинительном акте говорится, что попытки Парнаса и Фрумана устранить Йованович "были осуществлены, по крайней мере частично, по просьбе одного или нескольких украинских чиновников".
Федеральные прокуроры не сообщили в обвинительном акте или на пресс-конференции, почему неназванный украинский чиновник якобы призывал Парнаса и Фрумана добиваться отстранения Йованович.
- 12 октября стало известно, что арестованные в США бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас получали деньги от украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
- 11 октября экс-посол США в Киеве Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе США отвергла обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко относительно списка людей, которых нельзя трогать.
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