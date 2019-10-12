Легендарный легкоатлет первым в мире пробежал марафон быстрее, чем за 2 часа
12 октября, 2019, 16:29
Знаменитый кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге стал первым в мире человеком, одолевшим марафон быстрее, чем за два часа
Об этом сообщает "Чемпион".
12 октября в Вене Кипчоге преодолел дистанцию 42,2 км результатом 1 час 59,40 мин. Это лучший результат в истории, однако этот рекорд не будет признан официальным, поскольку бежал он без соперников, но с поддержкой 41-го спортсмена.
Впереди бегунов ехал автомобиль, который двигался на скорости, достаточной для установления нового рекорда, и лазером проектировал перед группой линию, которую нужно держать, чтобы этот забег вошел в историю.
Официальный мировой рекорд также принадлежит Кипчоге и был установлен на Берлинском марафоне 16 сентября 2018 года. Тогда кениец пробежал 42,2 км за 2 часа 01,39 мин.
- Напомним, 30 сентября 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом.
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