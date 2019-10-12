Китай разработал боевое "НЛО", способно развивать до 650 км / ч

12 октября, 2019, 11:15

На международной выставке China Helicopter Exposition 2019, которая происходит в Китае, представлено новейшую военную разработку - дискообразный летательный аппарат, который по форме напоминает "летающую тарелку"

В диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для вертикально подъема, достигает примерно 5 м, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на американское издание The Drive .

В самой "тарелке" помещается два пилота.

Дисколет способен развивать скорость до 650 км в час.

Тягу обеспечивают два реактивных двигателя, по бокам дисколет размещены два воздухозаборника и выпускные отверстия.

Взлет и посадка выполняются в вертикальном режиме.

Аппарат может быть оснащен 20-мм автоматической пушкой, а также авиабомбами и ракетами класса "воздух-земля" и ракетами класса "воздух-воздух".