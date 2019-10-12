Грузия потеряла Сухуми именно во время предложенного Россией "разведения войск", - Билецкий

12 октября, 2019, 14:58

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир добровольческого батальона "Азов" Андрей Белецкий вероятно разведения войск назвал катастрофой для страны и обратил внимание на то, что Россия уже трижды "разыгрывала фокус с разведением", захватывая после этого новые территории

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпусу".

"Два раза во время грузино-абхазской войны, которые закончились захватом Сухуми, и один раз в Южной Осетии, где большой регион был захвачен последний раз в 2008 году, как раз под протекцией разведения. Каждый раз проходило примерно 2-3 недели после того, как формально было объявлено разведения и захватом Россию новых территорий Грузии", - рассказал он.

Белецкий также напомнил, что Украина имеет и собственный пример отвода войск из Широкино, откуда произошел массированный обстрел Мариуполя с десятками погибших.