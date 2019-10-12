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Espreso.tvОбществоГрузия потеряла Сухуми именно во время предложенного Россией "разведения войск", - Билецкий

Грузия потеряла Сухуми именно во время предложенного Россией "разведения войск", - Билецкий

Железнодорожный вокзал в Гудауте (оккупированная россиянами Абхазия, Грузия)
фото: vmulder.livejournal.com
Лидер партии "Национальный корпус", первый командир добровольческого батальона "Азов" Андрей Белецкий вероятно разведения войск назвал катастрофой для страны и обратил внимание на то, что Россия уже трижды "разыгрывала фокус с разведением", захватывая после этого новые территории

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпусу".

"Два раза во время грузино-абхазской войны, которые закончились захватом Сухуми, и один раз в Южной Осетии, где большой регион был захвачен последний раз в 2008 году, как раз под протекцией разведения. Каждый раз проходило примерно 2-3 недели после того, как формально было объявлено разведения и захватом Россию новых территорий Грузии", - рассказал он.

Белецкий также напомнил, что Украина имеет и собственный пример отвода войск из Широкино, откуда произошел массированный обстрел Мариуполя с десятками погибших.

  • Напомним, ветераны русско-украинской войны выдвинули свои требования к президенту Владимира Зеленского и обратились к Украинской, призвав 14 октября выходить на Марш сопротивления капитуляции, который начнется в 16:00 в столичном парке Шевченко и пройдет без партийных флагов и символики.
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