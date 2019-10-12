Германия прекращает поставки вооружения Турции из-за операции в Сирии

12 октября, 2019, 20:11

Власти Германии прекратят поставки военной продукции в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Из-за военного наступления Турции в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на продукцию военного назначения, которая может быть использована Турцией в Сирии", - сказал Маас.

Он напомнил, что власти Германии с 2016 года заняли жесткую позицию в отношении оборонного экспорта в Турцию, в частности из-за действий турецкой стороны в районе Африн в Сирии.

На Турцию, по данным за 2018 год, приходится около трети стоимости экспорта военной продукции ФРГ - 248,2 млрд евро из общей суммы в 770,8 млрд евро.