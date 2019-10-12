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Espreso.tvМирГермания прекращает поставки вооружения Турции из-за операции в Сирии

Германия прекращает поставки вооружения Турции из-за операции в Сирии


фото: REUTERS
Власти Германии прекратят поставки военной продукции в Турцию из-за военной операции Анкары в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Из-за военного наступления Турции в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на продукцию военного назначения, которая может быть использована Турцией в Сирии", - сказал Маас.

Он напомнил, что власти Германии с 2016 года заняли жесткую позицию в отношении оборонного экспорта в Турцию, в частности из-за действий турецкой стороны в районе Африн в Сирии.

На Турцию, по данным за 2018 год, приходится около трети стоимости экспорта военной продукции ФРГ - 248,2 млрд евро из общей суммы в 770,8 млрд евро.

  • Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии начался 9 октября.
  • Согласно официальной позицией Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
  • 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
  • 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
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