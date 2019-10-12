Франция будет блокировать принятие Албании и Македонии в ЕС

12 октября, 2019, 12:59

В Париже считают недостаточным прогресс Скопье и Тираны для начала переговоров с ними о вступлении Европейского Союза. Зато в Еврокомиссии и в Берлине убеждены, что все необходимые предпосылки ими уже выполнены

Франция намерена заблокировать запланированное начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский Союз (ЕС). В Париже считают недостаточным прогресс этих двух стран в проведении реформ, проведение которых считается предпосылкой для членства в Евросоюзе, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Франция выдвинула условием свои согласия на вступление этих двух западнобалканских стран в ЕС коренную реформу процесса приема новых членов в сообщество. В Париже считают слишком "техническим" нынешний процесс приема новых членов, что серьезно затрудняет его остановку в случае нежелательного развития ситуации.

15 октября на встрече министров стран-членов ЕС могут согласовать начало переговоров о вступлении этих двух западнобалканских стран в Европейский Союз. Помешать началу процесса может несогласие одной из стран-членов сообщества.

"Поэтому теперь позиция Франции в переговорах ЕС с этими балканскими странами расходится с мнением Германии, которая совместно с рядом других стран выступает за прием Албании и Северной Македонии в сообщество. В Берлине ссылаются в частности на решения Европейской Комиссии (ЕК), которая признала, что правительства в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС ", - отмечается в материале немецких журналистов.