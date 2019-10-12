 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирФранция будет блокировать принятие Албании и Македонии в ЕС

Франция будет блокировать принятие Албании и Македонии в ЕС

В Париже считают недостаточным прогресс Скопье и Тираны для начала переговоров с ними о вступлении Европейского Союза. Зато в Еврокомиссии и в Берлине убеждены, что все необходимые предпосылки ими уже выполнены

Франция намерена заблокировать запланированное начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский Союз (ЕС). В Париже считают недостаточным прогресс этих двух стран в проведении реформ, проведение которых считается предпосылкой для членства в Евросоюзе, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Франция выдвинула условием свои согласия на вступление этих двух западнобалканских стран в ЕС коренную реформу процесса приема новых членов в сообщество. В Париже считают слишком "техническим" нынешний процесс приема новых членов, что серьезно затрудняет его остановку в случае нежелательного развития ситуации.

15 октября на встрече министров стран-членов ЕС могут согласовать начало переговоров о вступлении этих двух западнобалканских стран в Европейский Союз. Помешать началу процесса может несогласие одной из стран-членов сообщества.

"Поэтому теперь позиция Франции в переговорах ЕС с этими балканскими странами расходится с мнением Германии, которая совместно с рядом других стран выступает за прием Албании и Северной Македонии в сообщество. В Берлине ссылаются в частности на решения Европейской Комиссии (ЕК), которая признала, что правительства в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС ", - отмечается в материале немецких журналистов.

  • В конце сентября немецкий Бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал инициативу Брюсселя о начале переговоров с Албанией и Республикой Северная Македония об их вступлении в ЕС, одобрив ходатайство правительственной коалиции с замечаниями о ситуации в регионе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 октября, 2019 суббота

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

12 октября, 2019 суббота

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать