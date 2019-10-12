Франция будет блокировать принятие Албании и Македонии в ЕС
Франция намерена заблокировать запланированное начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский Союз (ЕС). В Париже считают недостаточным прогресс этих двух стран в проведении реформ, проведение которых считается предпосылкой для членства в Евросоюзе, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Франция выдвинула условием свои согласия на вступление этих двух западнобалканских стран в ЕС коренную реформу процесса приема новых членов в сообщество. В Париже считают слишком "техническим" нынешний процесс приема новых членов, что серьезно затрудняет его остановку в случае нежелательного развития ситуации.
15 октября на встрече министров стран-членов ЕС могут согласовать начало переговоров о вступлении этих двух западнобалканских стран в Европейский Союз. Помешать началу процесса может несогласие одной из стран-членов сообщества.
"Поэтому теперь позиция Франции в переговорах ЕС с этими балканскими странами расходится с мнением Германии, которая совместно с рядом других стран выступает за прием Албании и Северной Македонии в сообщество. В Берлине ссылаются в частности на решения Европейской Комиссии (ЕК), которая признала, что правительства в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС ", - отмечается в материале немецких журналистов.
- В конце сентября немецкий Бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал инициативу Брюсселя о начале переговоров с Албанией и Республикой Северная Македония об их вступлении в ЕС, одобрив ходатайство правительственной коалиции с замечаниями о ситуации в регионе.
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