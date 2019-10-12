Евро-2020: расписание матчей и трансляций субботы
12 октября, 2019, 08:00
12 октября будут сыграны 8 матчей отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур
12 октября
Группа D
16.00. Грузия - Ирландия "Футбол 2"
19.00. Дания - Швейцария "Футбол 2"
Группа F
19.00. Фарерские острова - Румыния
21.45. Мальта - Швеция
21.45. Норвегия - Испания "Футбол 1"
Группа J
19.00. Босния и Герцеговина - Финляндия "Футбол 1"
21.45. Лихтенштейн - Армения
21.45. Италия - Греция "Футбол 2"
- 10 октября были сыграны 10 матчей 7-го тура квалификации к Евро-2020
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