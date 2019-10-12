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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций субботы

Евро-2020: расписание матчей и трансляций субботы


фото: UEFA
12 октября будут сыграны 8 матчей отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур

12 октября

Группа D

16.00. Грузия - Ирландия "Футбол 2"

19.00. Дания - Швейцария "Футбол 2"

Группа F

19.00. Фарерские острова - Румыния

21.45. Мальта - Швеция

21.45. Норвегия - Испания "Футбол 1"

Группа J

19.00. Босния и Герцеговина - Финляндия "Футбол 1"

21.45. Лихтенштейн - Армения

21.45. Италия - Греция "Футбол 2"

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