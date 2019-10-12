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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Дания победила Швейцарию, результаты других матов субботы

Евро-2020: Дания победила Швейцарию, результаты других матов субботы


фото: REUTERS
12 октября в 7-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Дании победила на своем поле Швейцарию

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

7-й тур

12 октября

Группа D

Дания - Швейцария 1:0

Гол: Поульсен, 84

Грузия - Ирландия 0:0

Группа J

Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1

Голы: Хайрович, 29 Пьянич, 37 (пен.), 58, Ходжич, 73 - Похьяпало, 79

Группа F

Фареры - Румыния 0:3

Голы: Пушкаш, 74, Митрице, 83, Кешер, 90 + 4

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