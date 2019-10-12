Евро-2020: Дания победила Швейцарию, результаты других матов субботы
12 октября, 2019, 21:14
12 октября в 7-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Дании победила на своем поле Швейцарию
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
7-й тур
12 октября
Группа D
Дания - Швейцария 1:0
Гол: Поульсен, 84
Грузия - Ирландия 0:0
Группа J
Босния и Герцеговина - Финляндия 4:1
Голы: Хайрович, 29 Пьянич, 37 (пен.), 58, Ходжич, 73 - Похьяпало, 79
Группа F
Фареры - Румыния 0:3
Голы: Пушкаш, 74, Митрице, 83, Кешер, 90 + 4
- 11 октября, в матче 7-го тура отбора на Евро-2020 сборная Украины победила соперников из Литвы со счетом 2:0.
- 10 октября были сыграны 10 матчей 7-го тура квалификации к Евро-2020 .
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