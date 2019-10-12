12 октября на фронте: ранены двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного с направления Пикуза - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика с направления Верхнешироковского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки с направления Стилы - из станкового противотанкового гранатомета и противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Широкино с направления Саханки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного с направления Азова - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Марьинки с направления Трудовская - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского с направления Нижнего Лозового - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.
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